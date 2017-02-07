Эксперты констатируют рост цен на продукты питания и прогнозируют дальнейшее подорожание

Эксперты прогнозируют подорожание говядины и свинины в текущем месяце в пределах 5-7% в связи с ростом закупочных цен на живой скот, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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«Сейчас наблюдается рост закупочных цен на живой скот, что связано с малым предложением быков и коров высокой упитанности, наличием экспортных контрактов и изменением системы налогообложения, что сильно влияет на производителей продукции животноводства. Поэтому в феврале ожидается рост цен на мясо на 5-7%», - сообщила пресс-служба, не уточнив, в каких пределах окажутся цены по итогам месяца.

В ассоциации добавили, что в январе 2017 года по сравнению с декабрем прошлого года говядина подорожала на 5% в связи с низким уровнем предложения этого мяса на рынке, вызванным продолжительными зимними праздниками. В то же время стоимость свинины за отчетный период почти не изменилась, а курятина подорожала на 1%.

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Пресс-служба добавила, что помимо мясной продукции, в январе прибавили в цене и все остальные группы продуктов питания. При этом в феврале ожидается их дальнейшее подорожание на 2-3%.

«Рост цен на остальную продукцию связан со снижением предложения на рынке, например, гречки, и повышением производственных затрат за счет увеличения минимальной заработной платы», - пояснили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации производителей молока, розничные цены на молоко в январе 2017 по сравнению с декабрем прошлого года выросли в среднем на 12% - до 16,53 грн за литр. Кефир прибавил в цене 10% - до 25,09 грн за литр. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января - 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.