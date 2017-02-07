Украине потребуется 3-5 лет для завершения комплексной земельной реформы - эксперт

«Мы считаем, что нам нужно 3-5 лет для завершения земельной реформы в Украине. Чем быстрее мы ее завершим, тем лучше, потому что все «серые схемы», накопленные в нашей стране, вызваны тем, что мы не отработали земельное законодательство», - сказал он.

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Скоцик отметил, что земельная реформа в Украине началась еще в 1990 году, однако до сих пор так и не было разработано законодательство, которое бы позволило использовать все инструменты регулирования оборота земель.

По словам эксперта, «Аграрная партия» разработала и презентовала дорожную карту проведения реформы, в которой расписан пошаговый план действий для дальнейшего усовершенствования земельных отношений.

«Первое, что нам нужно сделать, это провести инвентаризацию всех земель, которые есть на сегодня в Украине. За 26 лет этого никто не сделал. Второе - нам надо завершить формирование земельного кадастра. Чиновники говорят, что он наполнен на 80%, а эксперты - от силы на 40%. Также нам надо ввести земельный государственный банк, развести границы земель частной, коммунальной и государственной собственности и т.д.», - отметил Скоцик, добавив, что только после этого можно говорить о рынке земли.

По его мнению, если мораторий на продажу земель сельхозназначения будет отменен без принятия соответствующих законодательных инициатив, это приведет к разворовыванию земель и, как следствие, обезземеливанию селян.

Скоцик добавил, что при проведении земельной реформы необходимо принимать во внимание интересы всех участников земельных отношений - селян, пайщиков, малых фермеров и собственников агробизнеса. С этой целью «Аграрная партия» сформировала экспертную группу, состоящую из представителей аграрный ассоциаций и независимых экспертов, которая разрабатывает соответствующие инициатив с учетом интересов всех заинтересованных сторон. После того, как они будут приняты, глава «Аграрной партии» предлагает вынести обсуждение будущей модели оборота сельхозземель на всеукраинский референдум.

Также «Аграрная партия» планирует в ближайшие два месяца провести ряд «земельных форумов» в разных городах Украины, на которых будет обсуждаться будущий проект реформы отрасли. Встречи пройдут в Харькове (10 февраля), Кропивницком (23 февраля), Львове (3 марта), Полтаве (21 марта) и Киеве (24 марта).

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая текущего года.

На текущий момент Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами разрабатывает законопроект об обороте сельхозземель, после принятия которого, сможет быть отменен мораторий на их продажу. Как ранее отмечал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, в данном проекте закона обязательно должна быть прописана норма, запрещающая юридическим лицам и иностранным инвесторам принимать участие в аукционах после отмены моратория. Также, по его словам, цена на земельные участки, которые будут выставляться на аукционах, должна быть не меньше их нормативно-денежной оценки. Кроме того, государство должно обеспечить фермеров дешевым денежным ресурсом – не меньше 7% годовых в гривне, - чтобы они могли покупать землю для своих нужд.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.