Новый белорусско-российский конфликт: Лукашенко обиделся из-за запрета на поставки продовольствия в РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси.

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"Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил президент, передает БЕЛТА.

Глава Беларуси отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает, - заметил Лукашенко. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".

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Глава государства обратил внимание и на вопрос поставок на российский рынок переработанной сельхозпродукции. "Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переработать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не так много свободных мощностей для переработки зарубежного сырья, и в основном они используют продукцию отечественного АПК. "Если у нас есть свободные мощности, чтобы дополнительно переработать, это 3%. У нас свои перерабатывающие предприятия загружены полностью. И что, эти 2-3% какую-то угрозу нанесут России?" - задал риторический вопрос глава государства.

В то же время Министерство внутренних дел Беларуси начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

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В сообщении МВД отмечается, что в действиях чиновников содержатся признаки преступлений. Речь, в частности, идет о дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

«Отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — подчеркивается в заявлении МВД.

По данным ведомства, только прямые убытки сельскохозяйственных предприятий Минской области, права которых на поставку продукции в Россию были ограничены решениями Россельхознадзора, составили около 5 млн белорусских рублей (примерно $2,63 млн).

В МВД заявили, что собранные его специалистами доказательства будут переданы в Следственный комитет «для дачи правовой оценки».

С 6 февраля в Россию запрещены поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси из-за реэкспорта продукции украинского и европейского производства. Россельхознадзор считает, что Беларусь реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.

Россельхознадзор 6 февраля запретил ввоз более 37 т говядины, произведенной в Минской и Могилевской областях Беларуси.

3 февраля Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.