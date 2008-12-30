ГНАУ пересмотрит финсанкции к спиртзаводам Тернопольщины

Кабинет министров Украины поручил Государственной налоговой администрации Украины безотлагательно пересмотреть свое решение относительно применения финансовых санкций к спиртзаводам Тернопольской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее распоряжение от 27 декабря 2008 г. №1615-р было принято на заседании Кабмина. Правительство также поручило Минагрополитики вместе с ГНАУ внести в месячный срок предложения по совершенствованию законодательства в сфере оптовой торговли этиловым спиртом.

Напомним, работники акцизного департамента областной ГНА начислили свыше 500 млн. грн. штрафов местным спиртовым заводам за якобы торговлю спиртом без лицензии на оптовую торговлю. При этом фактически продажу спирта осуществляло Государственное объединение “Киивспирт”, которое имеет соответствующую лицензию и является единственной структурой в Украине, уполномоченной на это Кабинетом министров. По данным пресс-службы облгосадминистрации, специальная правительственная комиссия в составе представителей Минэкономики, Минфина, ГНАУ, изучив ситуацию, пришла к выводу, что штрафы начислены безосновательно, без учета положений подзаконных регулирующих актов.

Как сообщал УНИАН, с просьбой повлиять на ситуацию со спиртзаводами области и предупредить забастовки работников спиртовой отрасли к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО 15 декабря обратился глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

18 декабря депутаты облсовета приняли заявление, в котором призывали президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра вмешаться в ситуацию по поводу неправомерных штрафных санкций к государственным спиртзаводам Тернопольской области. Во время сессии депутат облсовета, директор ДП “Мариловский спиртовый завод” Игорь ОЛЬШАКОВСКИЙ отметил, что аналогично действуют все спиртзаводы Украины, которые согласно решению Кабмина осуществляют оптовую торговлю спиртом через Киевское спиртовое объединение и, имея лицензию на производство спирта, не нуждаются в лицензии на оптовую продажу. “Однако почему-то лишь к спиртзаводам Тернопольской области налоговики применили немотивированные санкции”, – сказал тогда И. ОЛЬШАКОВСКИЙ.