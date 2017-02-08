Гройсман призвал мониторить цены, чтобы инфляция "не съедала" рост зарплат

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал уделять больше внимания мониторингу цен, чтобы инфляция не «съедала» тот рост зарплат, который удалось обеспечить за счет роста экономики. Об этом глава правительства сказал в ходе заседания правительства.

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«Что мы увидели от цифр за 2016 год? Макроэкономическая стабилизация состоялась, экономический рост восстановлен. Как следствие - уменьшение безработицы, увеличение реальной заработной платы, увеличение минимальной зарплаты… Украина начинает вставать с колен благодаря работе многих людей, - сказал глава правительства. - Но надо больше внимания уделять мониторингу цен. Люди говорят, что выросли цены на 20-30%, например, по молочке. Важно, чтобы рост зарплаты не съедал рост цен. Мы сейчас можем компенсировать любой спрос».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в январе 2017 года по сравнению с предыдущем месяцем, декабрем 2016 года, ускорилась до 1,1% с 0,9%, зафиксированных в декабре к ноябрю. В годовом выражении - январь 2017 года к январю 2016 года - инфляция ускорилась до 12,6% с 12,4% месяцем ранее.

Рост ВВП Украины в 4 квартале 2016 года, по предварительным оценкам Государственной службы статистики, составил 4,5-4,8% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Рост промпроизводства по итогам 2016 года составил 2,4%.

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Также по данным Госстата, среднемесячная зарплата в 2016 году выросла на 23% - до 5183 грн. При этом задолженность по выплате зарплат с начала 2016 года сократилась на 4,8% и на 1 января 2017 года составила 1,8 млрд грн.

По предварительным оценкам Министерства экономического развития и торговли Украины, рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства - 2,4%, а сводный индекс производства превысил 4%.

Правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3% при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Прогнозы ключевых кредиторов страны и международных рейтинговых агентств несколько менее оптимистические: по их мнению, рост экономики Украины в текущем году составит 2-2,5%, но в дальнейшем будет расти в среднем до 4% в год.