Украина сократила экспорт молочных продуктов на 9%

Украинские предприятия в 2016 году экспортировали 109,3 тысячи тонн молочной продукции, что на 9% меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Согласно сообщению, основу экспорта в прошлом году составили молоко и сгущенные сливки (48%), масло (11%) и сыры (7%).

Так, по данным аналитиков, экспорт сгущенного молока и сливок в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом на 12% - до 51,9 тысячи тонн. Больше всего этой продукции за рубеж поставили "Винницкий молочный завод "Рошен" (14% от общего объема),"Ичнянский молочно-консервный комбинат" (13%), "Транспортно-экспедиторское предприятие "Вертикаль" (10%), "Белоцерковская агропромышленная группа" (7%) и "Овручский молочно-консервный комбинат" (6%).

В то же время, согласно информации UFEB, поставки масла за границу в прошлом году выросли на 2,6% и составили 12,1 тысячи тонн. Главными экспортерами этой продукции в прошлом году стали "Винницкий молочный завод "Рошен" (23% от общего объема), "Агропродэкспорт" (11%), "Доменик" (9%), "Староконстантиновский молочный завод" (6%), "Адамас" (6%).

Пресс-служба UFEB также сообщила, что экспорт сыров в 2016 году сократился на 26% по сравнению с 2015 годом – до 8,1 тысячи тонн. Больше всего сыров в прошлом году экспортировали "КОМО-Экспорт" (27%), дочернее предприятие "Лакталис-Украина" (16%), "Клуб Сыра" (12%), "Бель Шостка Украина" (9%) и "Милкиленд-Украина" (7%).

По информации экспертов, основными импортерами украинской молочной продукции в прошлом году стали Казахстан (16%), Молдова (13%), Туркменистан (8%), Грузия (7%), Пакистан (5%), Армения, Вьетнам и Бангладеш (по 4%), а также Китай и Египет (по 3%).

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, экспорт сыра из Украины в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза – до 10,8 тысячи тонн. Экспорт несгущенного молока и сливок вырос на 27% – до 8,8 тысячи тонн, сливочного масла – на 4%, до 11,8 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – на 19%, до 59 тысяч тонн.

Согласно информации Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).