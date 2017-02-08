Кабмин утвердил порядок распределения дотаций для агросектора

Кабинет министров Украины в ходе своего заседания в среду, 8 февраля, утвердил порядок равномерного ежемесячного распределения дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС.

Документ представил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

"Правительство хочет предложить аграриям компенсаторный механизм, который бы давал возможность поддержать их в контексте отмены специального режима налогообложения… Бюджетная дотация выплачивается ежемесячно, в соответствии с коэффициентом пропорциональности, который рассчитывается ГФС в зависимости от уплаченной сумы НДС и определенного вида деятельности", - сообщил министр.

По словам Кутового, бюджетная дотация будет предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку отрасли птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы господдержки.

Министр напомнил, что в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 миллиарда гривень, что составляет 1% от валового производства сельхозпродукции.

"В этом году мы увеличили поддержку аграриев в 20 раз по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

Кутовой добавил, что бюджетные средства на поддержку отрасли будут распределяться автоматически через ГФС и казначейство. При этом само аграрное министерство не будет принимать участие в данном процессе.

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"ГФС формирует список всех налогоплательщиков, передает его в казначейство, и казначейство в автоматическом режиме осуществляет выплату. Министерство аграрной политики и другие органы не имеют на это никакого влияния", - сообщил министр.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя представленный порядок распределения средств, отметил, что поддерживает автоматический механизм выплаты.

"Мы предусмотрели более 5 миллиардов гривень" на поддержку реального сельскохозяйственного производства. Я бы хотел, чтобы каждая гривня попала туда, где она имеет свое назначение, конкретном производителю автоматически, без какого-либо влияния", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, согласно инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия, в Бюджетном кодексе Украины закреплена норма о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора. Данная норма будет действовать в 2017-2021 годах. Таким образом, объем господдержки аграрного сектора составит 5,5 миллиарда гривень. По прогнозам Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 миллиардов гривень.