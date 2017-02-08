В Украине зафиксировали очередные вспышки чумы свиней

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС свиней в подсобных хозяйствах в селах Полесское (Ривненская обл.) и Большая Самара (Харьковская обл.), а также в фермерском хозяйстве «Новоселица» в Черкасской области.

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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. При этом Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии на местах провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 млрд грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 30 вспышек АЧС – в Луганской, Харьковской, Полтавской (по 4), Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой (по 3), Николаевской, Одесской, Тернопольской, Донецкой, Киевской областях (по 1). В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.