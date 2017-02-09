Россия возьмет белорусские продукты "под конвой"
Россельхознадзор пообещал отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения административной границы до места ее реализации.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает РБК.
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В Россельхознадзоре отметили, что такую меру было решено ввести по просьбе белорусской стороны, поскольку ранее в Минске неоднократно высказывали мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая из Беларуси, на самом деле является фальсификатом, произведенным на территории России.
«Это (отслеживание продукции Россельхознадзором- ред) позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что для этого в специальном разделе информационной системы «Аргус» будет организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Беларуси.
Россельхознадзор также сообщил, что решение о дальнейшем использовании животноводческой продукции, поступившей из Беларуси, руководителям российских органов управления ветеринарией необходимо будет принимать после проверки наличия информации о прохождении партии через границу в автоматизированной системе «Аргус».
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Накануне в Россельхознадзоре заявили, что Беларусь не обеспечивает нужного ветеринарного контроля своей продукции, и во ввезенной с территории этой страны говядине постоянно обнаруживаются опасные микроорганизмы. В ведомстве подчеркнули, что если в Минске не примут экстренных мер для усиления контроля над качеством, Россия может ограничить ее импорт со всей территории Беларуси.
С 6 февраля 2017 года Россельхознадзор уже ограничил поставку в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области, объяснив это многочисленными нарушениями нормативов. Ранее в Россельхознадзоре говорили, что на территории Минской области реализуются «мошеннические схемы с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское».
В свою очередь президент Беларуси призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия.
Также Министерство внутренних дел Беларуси начало доследственную проверку действий чиновников российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). По мнению МВД страны, в действиях чиновников содержатся признаки преступлений. Речь, в частности, идет о дискредитации деловой репутации конкурентов (ст. 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь).