Аграрный фонд продолжит интервенции муки из зерна 2006-2008 гг. хлебопекарским предприятиям для производства хлеба и хлебобулочных изделий до конца 2009 года. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 27 декабря в 2008 г. N 1128, опубликованном на сайте парламента.

Аграрному фонду поручено обеспечить переработку пшеницы и ржи из государственного продовольственного резерва урожая 2006-2008 годов и реализацию муки и продуктов переработки на условиях предварительной оплаты, исходя из средневзвешенной цены пшеницы и ржи с учетом расходов, связанных с их хранением, перевозкой (отгрузкой), приемкой и переработкой, за вычетом стоимости отсева по рыночным ценам.

Цены реализации муки утверждает Министерство аграрной политики по согласованию с Министерством экономики.

Кроме того, постановлением утвержден порядок снабжения и использования муки, выработанной из зерна государственного продовольственного резерва, для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий.

Согласно порядку, Минагрополитики, Аграрный фонд совместно с Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями составляют графики поставки муки на хлебопекарские предприятия на период до 31 декабря 2009 года.

Аграрный фонд обеспечивает снабжение муки в объемах по графику.

Не использованная хлебопекарскими предприятиями мука подлежит реализации Аграрным фондом.