Сумщина: местные общины требуют отдать им земли за пределами населенных пунктов

Об этом во время дискуссионной платформы «Децентрализация: декларации и реальность» на Сумщине заявил лидер Аграрной партии украины Виталия Скоцика на Сумщине.

«С 1 января закончилось действие закона о добровольном объединении территориальных общин. Сейчас на уровне Кабмина решают, что делать с населенными пунктами, которые не объединились. То есть мы опять вернулись к практике, когда чиновник будет чертить фломастером, кому и с кем объединяться. Суть любой реформы, в том числе и децентрализации – чтобы люди жили лучше. Если людям лучше не стало, реформу нельзя считать эффективной. Мы понимаем, что нам важно заменить вертикальную систему государственных администраций настоящим самоуправлением, но главное, чтобы в этом процессе мы улучшали жизнь людей», - отметил Скоцик.

В госбюджете этого года все финансирование содержания образовательных и медицинских учреждений переведено на местные бюджеты. Государство взяло на себя лишь оплату труда педагогических работников и обеспечение медицинских услуг. Нынешний госбюджет - один из самых централизованных и совершенно не соответствует идее децентрализации как таковой, убеждены сумчане. Часть налогов предприятий, работающих на территории общины, должно сразу же оставаться в общине. А не идти в Киев и затем возвращаться в виде подачек от чиновников, субсидий или дотаций.

Перераспределение налогов должен составлять 30 на 70%, где 30% идет в государственный бюджет, а 70% остается на месте, убежден Скоцик. На местах значительно более низкий уровень коррупции, и эти средства будут использованы значительно эффективнее.

«Местная власть должна быть не статистом, а полным распорядителем своих финансов и ресурсов. Земля за пределами населенных пунктов должна быть передана в распоряжение общин, а не Госземгеокадастра. А в дальнейшем в полноценное распоряжение людей должны быть переданы и водные и лесные ресурсы, убеждены представители общин», - убежден Скоцик.

Политик напомнил, что закон о передаче земель общинам уже больше года пылится в Верховной Раде. Этот состав парламента менять ситуацию не собирается, это просто не в интересах нардепов.

«Верховная Рада, которая с четвертой попытки не может утвердить порядок дня, не способна реализовать никаких реформ. Когда нужно было на Крещение принять 4 жизненно необходимых законопроекта для территориальных общин, большинство депутатов просто не пришла на работу. Кто-то поехал купаться, а кто - то- молиться новому Богу» в США. Вы знаете, что чтобы попасть на инаугурацию Трампа, нужно около миллиона долларов. Вы думаете, этих людей волнует, что вам нечем платить заработную плату уборщицам ли оплачивать за отопление школы?», - сказал Скоцик.

Политик подчеркнул: для того, чтобы не потерять идеи самоорганизации людей, в местные органы власти должны быть избраны настоящие местные лидеры, а не ставленники коррумпированных чиновников или властных и оппозиционных партий, которые заинтересованы в консервации вертикальной системы. В перспективе же и в парламент должны прийти силы, которые гарантируют проведение реальной децентрализации, которая приведет к развитию местных общин и повышения уровня жизни крестьян.