Глава Минагропрода рассказал депутатам о подготовке к запуску рынка земли

Правительство не намерено предпринимать поспешные действия в вопросах запуска рынка земли в Украине без обсуждения и согласования этих вопросов со всеми участниками земельного рынка, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе своего выступления в Верховной Раде.

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«До того момента, пока этот вопрос не будет обсужден и согласован со всеми участниками рынка, мы не может принимать поспешные решения. Кроме того, что этот вопрос экономически важен, он еще и очень социальный. Я думаю, что мы идем этим путем, но никакие поспешные шаги правительство и министерство делать не будут», - сказал он.

Министр добавил, что перед принятием решения об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине Минагропрод намерен провести широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами, в ходе которого все пожелания общественности будут услышаны и приняты во внимание.

На текущий момент Министерство аграрной политики и продовольствия разрабатывает законопроект об обороте сельхозземель, после принятия которого сможет быть отменен мораторий на их продажу. Как ранее отмечал Кутовой, в этом законопроекте обязательно должна быть прописана норма, запрещающая юридическим лицам и иностранным инвесторам принимать участие в аукционах после отмены моратория. Также, по его словам, цена на земельные участки, которые будут выставляться на аукционах, должна быть не меньше их нормативно-денежной оценки. Кроме того, государство должно будет обеспечить фермеров дешевым денежным ресурсом – не более 7% годовых в гривне, - чтобы они могли покупать землю для своих нужд.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о подготовке законопроекта о земельной реформе до конца мая текущего года.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.