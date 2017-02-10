Правительство в этом году направит более 170 миллионов на поддержку животноводства

Министерство аграрной политики и продовольствия разработало программу поддержки украинского животноводства, согласно которой в текущем году на это из государственного бюджета будет выделено более 170 млн грн.

Читайте такжеГлава Минагропрода рассказал депутатам о подготовке к запуску рынка земли

Об этом сообщил глава Минагропрода Тарас Кутовой в ходе своего выступления в парламенте.

«Мы прикладываем максимум усилий для развития животноводства... Мы разработали программу поддержки – 170 млн грн по животноводству», - сказал он.

Министр добавил, что развитию этого направления будет также способствовать разработанный и утвержденный правительством порядок распределения дотаций, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима НДС, поскольку средства будут предоставляться, прежде всего, животноводам.

По словам Кутового, Минагропрод намерен разработать дополнительные программы для поддержки этого сектора.

«Украинские аграрии в состоянии полностью обеспечить внутренний рынок и мясом, и молоком, и всем необходимым, и мы должны над этим работать», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил порядок распределения дотаций на поддержку агросектора в текущем году. Согласно документу, средства из государственного бюджета будут выплачиваться ежемесячно, равномерными частями, в соответствии с коэффициентом пропорциональности, который рассчитывается ГФС в зависимости от количества уплаченных налогов. Бюджетные средства будут распределяться автоматически через ГФС и Казначейство, без участия в этом процессе других заинтересованных сторон, включая Минагропрод.

В текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам Минагропрода, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.