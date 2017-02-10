Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем февральском отчете повысило прогноз по экспорту зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) на 1,5 миллиона тонн, или на 3,9%, по сравнению с январской оценкой – до 40,4 миллиона тонн.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, прогноз по экспорту пшеницы увеличился на 0,8 миллиона тонн, до 16,5 миллиона тонн, а кукурузы - на 0,7 миллиона тонн, до 18,7 миллиона тонн.

Кроме того, Минсельхоз США откорректировал оценку урожая зерна в Украине в 2016 году, повысив его на 1,4% - до 66 миллионов тонн.

При этом министерство повысило прогноз производства подсолнечного масла в Украине по итогам 2016-2017 МГ на 1,9% - до 5,76 миллиона тонн, а экспорта на 2% - до 5,1 миллиона тонн. По оценкам американского ведомства, урожай подсолнечника в Украине в 2016 году составил 13,75 миллиона тонн.

Производство подсолнечного шрота, согласно сообщению, составило 5,49 миллиона тонн, а его экспорт - 4,8 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2016 году аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы, около 28 миллионов тонн кукурузы на зерно, 9,4 миллиона тонн ячменя, 391,5 тысячи тонн ржи, 499 тысяч тонн овса, 176,4 тысячи тонн гречки, 745,6 тысячи тонн гороха и 64,8 тысячи тонн риса. Урожай сои составил 4,3 миллиона тонн. Кроме того, аграрии в 2016 году собрали 20,9 миллиона тонн картофеля, 9 миллионов тонн овощей, 2,05 миллиона тонн плодов и ягод и 400 тысяч тонн винограда.

Согласно информации украинского аграрного ведомства, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 миллиона тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 миллиона тонн.