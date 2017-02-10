Глава Минагропрода назвал количество хозяйств, которые получат госдотации

Более 15 тыс. малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции получат дотации в рамках прямой государственной поддержки аграрной отрасли, на которую правительство выделило 4 млрд грн.

Читайте такжеПравительство в этом году направит более 170 миллионов на поддержку животноводства

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

«Я надеюсь, что все малые и средние производители получат государственную поддержку в полном объеме… Согласно утвержденным программам, более 15 тыс. товаропроизводителей получат государственную поддержку, а также будет планово погашаться кредиторская задолженность предыдущих лет», - сказал он.

Министр добавил, что, согласно утвержденному порядку выплаты дотаций, средства из государственного бюджета будут выплачиваться ежемесячно, равномерными частями, в соответствии с коэффициентом пропорциональности, который рассчитывается Государственной фискальной службой в зависимости от количества уплаченных налогов. Бюджетные средства будут распределяться автоматически через ГФС и Казначейство, без участия в этом процессе других заинтересованных сторон, включая Минагропрод. По мнению Кутового, реализация такого механизма будет способствовать справедливому распределению средств, и крупные агрохолдинги не смогут получать основную долю дотаций. При этом на поддержку отрасли птицеводства, по словам министра, будет направлено не более 50% от общей суммы выделяемых средств.

Читайте такжеГлава Минагропрода рассказал депутатам о подготовке к запуску рынка земли

Кутовой напомнил, что, помимо механизма прямой господдержки, Минагропрод разработал ряд других программ, направленных на развитие отрасли.

Так, среди основных направлений работы министерства Кутовой назвал реализацию программы по удешевлению кредитов, на которую планируется направить 300 млн грн, программы поддержки хмелеводства, садов и виноградников (75 млн грн), кредитования фермеров (85 млн грн), поддержки животноводства (170 млн грн). Кроме того, по словам министра, Минагропрод ожидает, что на следующем своем заседании Кабмин утвердит программу компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства, на реализацию которой будет направлено 550 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы.

Аграрные ассоциации поддержали утвержденный порядок распределения средств, в частности, норму об ограничении выплаты дотаций птицеводам до 50% от общей суммы господдержки. По их мнению, это решение будет способствовать развитию других сфер аграрного сектора и потому является справедливым.

В текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.