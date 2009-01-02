Херсонский облсовет просит 7 млрд. грн.

Херсонский областной совет обратился к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде с просьбой выделить из государственного бюджета 7 млрд. грн. на закупку зерна в I квартале 2009 г. Об этом говорится в решении облсовета от 23 декабря 2008 г., текстом которого располагает УНИАН.

Также согласно документу, Херсонский облсовет обратился к Кабмину и Верховной Раде с просьбой «начать работу по реализации зерна на мировых рынках, для того чтобы средства, вырученные от продажи зерна, вернуть в государственный бюджет». Также депутаты Херсонского облсовета предлагают признать Аграрный фонд Украины государственным оператором на рынке продажи и экспорта зерна.

В обращении отмечается, что «цены на горючее по сравнению с прошлым годом выросли почти вдвое, на минеральные удобрения в два и более раза, средства защиты растений подорожали на 20–30%. Цены на сельхозтехнику и ее аренду также непомерно возросли. Затраты на выращивание зерновых на каждом гектаре увеличились в среднем на 300–400 грн.».

При этом в обращении ставятся вопросы: «А стоит ли вообще выращивать зерновые культуры, если это не интересует государственные институты, а для крестьян является убыточным? Как объяснить сельхозпроизводителям такой украинский феномен, что когда зерно дешевеет, крестьяне беднеют, а цены на хлеб и хлебобулочные изделия не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, как и сверхприбыли зернотрейдеров, которые скупают зерно у крестьян за бесценок, как фуражное, а потом продают по мировым ценам за границу как продовольственное?»

Также в обращении акцентируется внимание на том, что население, особенно молодежь, вследствие отсутствия крупного товарного производства и недостатка рабочих мест массово покидает села. Низкая заработная плата, отсутствие жилья, бытовые трудности отпугивают молодых специалистов: агрономов, зоотехников, врачей и ветврачей, учителей».