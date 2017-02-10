В Госпродпотребcлужбе подсчитали убытки от чумы свиней за последние 4 года

С момента первой вспышки в Украине опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в 2012 году, государственный бюджет потерял около 200 миллионов гривень, сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

Читайте такжеЧума свиней в Украине: карантин действует в 39 населенных пунктах 20 областей

"Фактически, объем прямых убытков от АЧС на данный момент превышает 130 миллионов гривень. Общие потери, включая косвенные, мы оцениваем в сумму около 200 миллионов гривень", - сказал он.

По словам Лапы, за последние 4 года вследствие эпидемии Украина потеряла более 120 тысяч свиней. В частности, в 2016 году ветеринары изъяли 52 тысяч животных, а с начала 2017 – уже 2,8 тысячи голов.

Глава ведомства добавил, что по состоянию на 10 февраля домохозяйства получили около 14,2 млн грн компенсации за изъятых свиней, а промышленные производители – около 116 млн грн.

При этом Лапа полагает, что для того, чтобы борьба с эпидемией АЧС была более успешной, механизм выплаты компенсации за изъятых животных должен быть усовершенствован. Поскольку государство не может уплатить предпринимателям и селянам обещанные средства в полном объеме, они нередко скрывают факты болезни свиней. В таком случае животные нелегально утилизируются, их мясо развозится по регионам, и вирус продолжает распространяться.

Кроме того, Госпродпотребслужба предлагает создать мобильные рабочие группы по борьбе с распространением АЧС, а также в несколько раз увеличить штрафы за неидентифицированный скот и перевозку животных без сопроводительных документов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 33 вспышки АЧС против 91 в предыдущем году. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.