Аграрии Буковины просят увеличить финансирование

Аграрии Черновицкой области обратились к Министерству аграрной политики Украины с просьбой увеличить в 2009 году финансирование целевых программ финансовой поддержки предприятий АПК, в частности, финансирование на гектар посева в растениеводстве и на поголовье в животноводстве. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Черновицкой ОГА.

Обращение аграриев области к министерству вызвано ростом цен на энергоносители, средства защиты растений, основные средства и запасные части к ним, с одной стороны, а с другой – снижением цен на произведенную в этом году сельскохозяйственную продукцию, что привело к значительному диспаритету цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Учитывая необходимость привлечения кредитных ресурсов в следующем году и пролонгацию привлеченных краткосрочных и среднесрочных кредитов, Главное управление агропромышленного развития ОГА также направило предложения Минагрополитики Украины относительно пролонгации привлеченных кредитов и увеличения процентной ставки компенсации сельхозпредприятиям по возмещению привлеченных кредитов.

Районным управлениям агропромышленного развития также рекомендовано подать на утверждение сессий районных советов ряд программ финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса, в том числе в отрасли растениеводства и животноводства.