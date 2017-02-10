Чума свиней в Украине: карантин действует в 39 населенных пунктах 20 областей

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней - действует в 39 населенных пунктах в 20 областях, сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа в ходе брифинга.

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«По состоянию на текущую дату карантинные меры продолжают действовать в 39 неблагополучных пунктах», - сказал он.

Лапа отметил, что больше всего таких пунктов зафиксировано в Полтавской (6), Харьковской (5) и Луганской (4) областях.

По словам главы Госпродпотребслужбы, в местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новые вспышки, такой населенный пункт считается оздоровленным.

«По всем оздоровленным пунктам, где мы вводили карантин, пока еще не было ни одного случая повторения. Поэтому в принципе меры по ликвидации применяются эффективно», - добавил Лапа.

По его словам, впервые вирус АЧС был обнаружен в Украине в 2012 году. С тех пор ветеринары зафиксировали в нашей стране 181 случай заражения, из которых 155 – в домохозяйствах населения, 25 – в дикой фауне и 1 – на большом предприятии. В частности, в 2012 году был зафиксирован 1 случай АЧС, в 2014 – 16, в 2015 - 40, 2016 – 91, а с начала 2017 – уже 33 случая.

«Если вы посмотрите на динамику заболевания, она очень опасная и без преувеличения угрожающая», - сказал Лапа.

Как ранее отмечал Лапа, с момента первой вспышки в Украине опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в 2012 году, государственный бюджет потерял около 200 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 млрд грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано более 30 вспышек АЧС – в Луганской, Харьковской, Полтавской (по 4), Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой (по 3), Николаевской, Одесской, Тернопольской, Донецкой, Киевской областях (по 1). В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в текущем году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.