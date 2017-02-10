В Украине готовится грандиозная афера по краже земли – эксперт

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик во время Земельного форума, который состоялся по инициативе партии 10 февраля в Харькове. Из всех восточных областей Украины в Харьков съехались эксперты, ученые, крестьяне, которые владеют паями, большие и малые предприниматели, чтобы обсудить дорожную карту реформы.

Виталий Скоцик считает, что пока в законодательстве не будет предусмотрены все инструменты цивилизованного оборота земли сельскохозяйственного назначения, ее продажу начинать нельзя.

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«Члены нашего олигархического парламента пробовали провести законопроект об отмене моратория на продажу земли через Верховную Раду. Это не удалось сделать, поэтому появилось заявление о необходимости обращения в Конституционный суд по поводу якобы нарушения конституционных прав народа распоряжаться землей. Под хорошими юридическими формулировками и лозунгами происходит рейдерская атака на украинскую землю», - заявил Виталий Скоцик.

По мнению Анны Матвиенко, начальника юридического департамента ассоциации «Земельный союз Украины», представление в Конституционный суд имеет не только юридическую цель.

«С юридической точки зрения Конституционный суд имеет основания для того, чтобы признать мораторий на продажу земли неконституционным. Потому что, по закону, каждый владелец земельного участка должен иметь те же права, что и владелец квартиры. Но, по моему мнению, наши чиновники инициируют обращение в КС для того, чтобы снять с себя ответственность за скорейшее открытие рынка земли», - подчеркнула юрист.

У аграриев есть большие опасения относительно того варианта рынка земли, который предлагает власть, заявил Михаил Золотарев, председатель Харьковской региональной организации Аграрной партии.

«Похоже, что рынок хотят сделать «черным». Иначе почему с такой неохотой земельный вопрос решается уже 25 лет, а законодательство так и не было разработано? Только для того, что бы в ручном режиме задействовать вот такой «черный» рынок», - считает Золотарев.

Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Луганской области Сергей Ковалев говорит, что до рынка земли Украина не готова.

«Продажа земли сейчас точно не на времени. Это единодушное мнение всех аграриев Луганщины. Именно на этой земле сейчас идет война. К тому же, в Украине не создана соответствующая законодательная база, не проведена инвентаризация земель, действенного земельного кадастра почти нет», - пояснил фермер.

Предприниматель Юрий Середа из Доброполья Донецкой области считает главой проблемой преждевременного рынке земли риск монополизации.

«Если рынок земли открыть сейчас, наши фермеры будут не в состоянии в нем участвовать, потому что и так он еле выживают. Земля достанется только людям с большими средствами и иностранным инвесторам», - предполагает он.

Председатель Земельного комитета Аграрной партии, доктор экономических наук Ольга Ходаковская представила на форуме главные принципы земельной реформы, которые прежде всего имеет целью повысить уровень жизни на селе. Среди принципиальных подходов – необходимость определить владельцами земли исключительно граждан Украины и ограничить площадь земли, которая может находиться в собственности или в аренде одного лица. Кроме того, Украине нужен открытый реестр прав собственности на землю и создание Земельного банка, задачей которого будет сохранение количества и качества земель сельскохозяйственного назначения.

Участники Земельного форума приняли резолюцию, в которой поддержали принципы подготовки всего пакета законодательства для завершения земельной реформы. Экспертная группа при Аграрной партии продолжит разработку законодательной базы. А заключительным этапом, по мнению лидера Аграрной партии и участников форума, должен стать всеукраинский референдум, на котором народ как единственный владелец украинской земли решит ее судьбу.

Следующий Земельный форум состоится 23 февраля - представители областей Юга Украины съедутся в города Кропивницкого, чтобы продолжить дискуссию о земельной реформе. 3 марта Львов примет форум областей западного региона, а на 24 марта в Киеве запланирован форум центрального региона.