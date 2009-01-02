Развивающиеся страны скупают земли за рубежом

Развивающиеся страны, испытывающие недостаток земель под сельхозугодья, стали покупать их за рубежом. По мнению главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жака Диуфа, фактически речь идет о новой форме «неоколониализма». Об этом сообщает k2kapital со ссылкой на газету Dawn.

Особенно активно закупают сельхозугодья за рубежом компании Китая, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Как уточняет издание, китайские компании в последние 9 месяцев совершили несколько земельных сделок, выкупив права аренды и приобретя в собственность земли в Африке, Центральной Азии, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Бирме. Примечательно, что все они используются для сельскохозяйственной деятельности. Ожидается, что в долгосрочной перспективе урожаи с этих земель будут обеспечивать продуктами население страны, а часть продукции пойдет на экспорт. В России Китай купил и освоил 80,4 тыс. га сельскохозяйственных земель (цена сделки – 21,4 млн. долл.).

Индия, которая, как и Китай, приняла специальную программу для решения продовольственной проблемы, в сентябре нынешнего года инициировала земельную сделку с Бирмой. На купленных землях будут выращиваться бобовые исключительно для экспорта в Индию.

Арабский мир также не остается стороне от покупок сельскохозяйственных земель. Саудовская Аравия планирует через посредничество компании Al-Qudra Holding приобрести в начале 2009 года порядка 400 тыс. га земли в Австралии, Хорватии, Египте, Эритрее, Индии, Марокко, Пакистане, Филиппинах, Судане, Сирии, Таиланде, Украине и Вьетнаме.

По сообщению арабской газеты The National, дочерняя структура Al Qudra Holding компания Al Qudra Agriculture на этих землях будет выращивать кукурузу, пшеницу, рис, а также разводить скот и вывозить продукцию в ОАЭ и другие страны.

«Одной из основных задач будет поставка продовольствия в ОАЭ, но наш бизнес с первого дня – международный. Мы планируем экспортировать продукцию и в другие страны», - заявил исполнительный директор Al Qudra Holding Махмуд Ибрагим аль-Махмуд (Mahmood Ebraheem al Mahmood).

Газета пишет, что ажиотажный спрос на земли объясняется продовольственным кризисом этого года, который заставил поволноваться страны, импортирующие значительные объемы продуктов питания.

Почти половину пахотных земель Мадагаскара намерена купить южнокорейская Daewoo Logistics. Как пишет Financial Times, об этом компания ведет переговоры с правительством это страны. По данным издания, власти Мадагаскара приветствуют инвестиции, но сначала хотели бы оценить экологическое влияние проекта в целом.

Правительство Камбоджи ведет переговоры с несколькими азиатскими и ближневосточными правительствами, надеясь получить как минимум $3 млрд. за миллионы га по земельным концессиям.

По сообщению Dawn, эксперты отмечают, что «богатые» развивающиеся экономики, решая таким путем свои продовольственные проблемы, могут достигнуть своей цели – произвести достаточное количество еды для своих граждан, но в долгосрочной перспективе они рискуют передать свои проблемы с продовольствием другим государствам.