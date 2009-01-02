Россия снижает экспорт зерна

Россия снижает поставки зерна на экспорт, передает радио Свобода.

Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в октябре их объемы сократились на 22,5% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в ноябре - на 17% по сравнению с прошлогодним показателем (примерно до 1,7 миллиона тонн).

Директор департамента маркетинга «Международной зерновой компании» Николай Демьянов утверждает, что основная причина этого — избыток зерна на рынке. В России и в странах - конкурентах (Украина, Европа, США, Австралия) прекрасный урожай. На рынке России и мировом происходит резкое снижение цен. Cельхозтоваропроизводитель в России не готов работать по ценам мирового рынка и придерживает продажи, не продает зерно, говорит эксперт.

Экспорт также падает из-за активной поддержки государства зернового рынка России в части проведения закупочных интервенций. Государство сегодня активно покупает зерно внутри страны.

Эксперт прогнозирует дальшее снижение экспорта зерна. «Я думаю, что в январе мы увидим очень существенное сокращение даже по сравнению с декабрем. То есть, если в октябре у нас еще более 2 миллионов [тонн зерна], в ноябре уже в районе 1,5, в декабре мы видим 1,2-1,3 миллиона, то, я думаю, в январе может быть практически двукратное сокращение по сравнению с декабрем”.

Участники рынка предлагали правительству России меры поддержки экспорта — субсидирование экспорта зерна. «Экспортерам сегодня нужно порядка 20 долларов на тонну для того, чтобы активизировать экспорт и, соответственно, быстро продать и снять излишки с рынка России. 30 долларов на тонну все равно государство израсходует на хранение, эти деньги будут потрачены. Можно сейчас дать даже меньшие деньги и быстро разгрузить рынок. Эта мера поддержки в принципе одобрена, но пока по каким-то причинам не реализуется», - говорит эксперт.

Урожай зерна в России в 2008 году превысил 108 млн. тонн в чистом весе, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В прошлом году было собрано менее 82 млн. тонн.