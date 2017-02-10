Украина справится c эпидемией АЧС не ранее чем через 2-3 года – Госпродпотребслужба

Украина справится с эпидемией опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в лучшем случае через 2-3 года.

Такой прогноз высказал УНИАН глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

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«Это вопрос не месяца однозначно, это вопрос лет... Мы понимаем, что в Украине ситуация сейчас сложная и с точки зрения бюджетного финансирования, и с точки зрения других резонов, поэтому 2-3 года - это оптимистичный сценарий», - сказал он.

По словам Лапы, говорить о победе над эпидемией можно не ранее чем через полгода после ликвидации последнего случая заражения, поскольку возбудитель АЧС держится до 150-160 дней.

Кроме того, чиновник отметил, что отрицательное влияние на эпизоотическую ситуацию в Украине оказывает соседство со странами, в которых ситуация по АЧС запущена уже давно. В частности, речь идет о Российской Федерации, Польше, странах Балтии.

В то ж время он добавил, что в случае реализации эффективной политики по борьбе с распространением вируса эпидемию можно преодолеть за 2 года. В качестве примера он привел опыт Португалии.

«В Португалии борьба с эпидемией велась 22 года, из которых около 20 лет была пассивная борьба. Потом этот вопрос был вынесен на политический уровень, и за 2 года они смогли преодолеть болезнь. Потому в принципе 2 года - это оптимистичный сценарий при оптимальном развитии событий», - сказал глава ведомства.

По словам Лапы, для нормализации эпизоотической ситуации в стране Госпродпотребслужба разработала пакет нормативно-правовых документов, которые на текущий момент находятся на стадии согласования в центральных органах исполнительной власти. Так, ведомство предлагает создать мобильные рабочие группы по борьбе с распространением вируса, в несколько раз увеличить штрафы за неидентифицированный скот и перевозку животных без сопроводительных документов, а также усовершенствовать механизм выплаты домохозяйствам и товарным фермам компенсации за нанесенный ущерб.

Как сообщал УНИАН, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки государственного бюджета от распространения вируса составили около 200 млн грн. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 33 вспышки АЧС против 91 в предыдущем году. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.