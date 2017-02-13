Цены на какао приблизились к восьмилетнему минимуму

Число ставок, сделанных хедж-фондами и другими спекулянтами на понижение мировых цен на какао, выросло до рекордного уровня, сообщает Bloomberg.

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Чистая короткая спекулятивная позиция (разница между ставками на повышение цен и ставками на их снижение) на какао стала максимальной за всю историю сбора данных — с 2006 года. По данным Commodity Futures Trading Commission (Американской комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами) за неделю, закончившуюся 7 февраля, чистая короткая позиция выросла до 23,3 тыс. ставок.

За 2016 год цены на какао снизились на 31%, согласно данным ICE Futures, и на прошлой неделе они приблизились к восьмилетнему минимуму — $1,95 тыс. за метрическую тонну.

В результате, производители шоколада снижают цены на свою продукцию, передает RNS.

«Производство будет значительно расти, поэтому цены снижаются», — говорит главный рыночный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин, отмечая, что для изменения тренда «нужны народные волнения в обычно неспокойных странах Африки или рост спроса».