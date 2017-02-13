Европейский инвестиционный банк профинансирует украинских аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия проводит активные переговоры с Министерством финансов Украины и отечественными коммерческими банками с целью скорейшей реализации совместного проекта с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании украинских малых и средних сельхозпроизводителей на общую сумму до 800 млн евро.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Тараса Кутового.

«Кредит от ЕИБ должен стать реальным инструментом поддержки развития бизнеса именно для малых и средних производителей. По условиям проекта, к первоначальной сумме в 400 млн евро от ЕИБ должны быть добавлены еще 400 млн евро от украинских банков-участников проекта. Поэтому необходимо создать четкие условия для успешного функционирования этого проекта. Со своей стороны, чтобы ускорить его осуществление, мы сегодня проводим активные переговоры, как с Министерством финансов Украины, так и с «Укрэксимбанком», - цитирует пресс-служба главу Минагропрода.

Согласно сообщению, привлеченный кредит положительно повлияет на украинский бизнес-климат в аграрном секторе, будет направлен на создание новых рабочих мест и активизацию инвестиционной деятельности. Кроме того, эти средства позволят украинским аграриям увеличить экспорт своей продукции.

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По данным пресс-службы, кредит будет направлен в первую очередь на поддержку малых и средних фермерских хозяйств, которые получат не менее 70% от общей суммы. Остальные 30% получат операторы государственного сектора: исследовательские станции, лаборатории, учреждения по мониторингу и контролю.

При этом в министерстве не сообщили, когда именно начнется реализация данного проекта.

«Сейчас мы должны доработать технические детали реализации проекта со всеми его участниками, для того чтобы кредит «сработал». Как только окончательные договоренности будут достигнуты, мы сможем официально запустить этот важный проект», - приводит пресс-служба слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой.

Как сообщал УНИАН, в конце 2015 года Украина привлекла от ЕИБ в рамках программы «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина» 12-летний кредит на 400 млн евро, которые будут направлены на проекты в сфере растениеводства и рыбного хозяйства. В августе президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о ратификации этого кредита.

По информации Минагропрода, Украина получает эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом. За счет средств от ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости проектов. Источником финансирования оставшихся 50% стоимости будут собственные средства банков-участников программы или средства самих аграриев. Таким образом, проекты в аграрной сфере в рамках программы могут аккумулировать около 800 млн евро.

Минагропрод планирует направить средства кредита от ЕИБ на поддержку малых и средних производителей, в основном зерновых и масличных культур, развитие аквакультуры и другие проекты в аграрной сфере.