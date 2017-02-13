В России возник дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба

В России, несмотря на рекордный урожай пшеницы, есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет.

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О этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозной балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации, пишет RNS.

«Высокий урожай неизбежно привел к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России», — говорится в материалах к совещанию.

В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.

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Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причем значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт. Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, 5-го класса — 21 млн тонн.

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба. «По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объем и динамика хлебопекарных "улучшителей" и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством ухудшения качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», — говорится в материалах.

В Минсельхозе РФ заявили, что качество зерна в России ухудшилось из-за отсутствия подхода фундаментальной науки к производству зерна.