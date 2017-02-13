"Нибулону" грозит дефолт перед ЕБРР - СМИ

Выручка украинской компании СП ООО "Нибулон" не позволяет ей обслуживать в полном объеме свои текущие обязательства по возврату международных кредитов, прежде всего, полученных от ЕБРР. Такой вывод можно сделать из анализа финансовых показателей компании за 9 месяцев 2016 года, сообщает Capital.ua со ссылкой на StockWorld.

Согласно этой информации, общий объем обязательств ООО "Нибулон" в 2016 году достиг 474,3 миллиона долларов. При этом объем текущих обязательств, подлежащих погашению в течении года, составляет 316,5 миллиона долларов. Еще 157 миллионов долларов - долгосрочные долговые обязательства. А вся выручка предприятия за 9 мес. 2016 года составила 363 миллионов долларов. В том числе операционная прибыль - 54,2 миллиона долларов, чистая - всего 3 миллиона долларов.

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Характерно, что в 2014-ом и 2015-ом гг "Нибулон" демонстрировал многомиллионную убыточность при достаточно высокой выручке. Так, по итогам 2014 года выручка составляла 1,16 миллиарда долларов, операционная прибыль 61,8 миллиона долларов, а финансовый результат (чистая прибыль или убыток) — минус 243,7 миллиона долларов. Другими словами, убытки "Нибулона" за 2014 год превысили 240 миллионов долларов и были почти в 4 раза больше операционной прибыли. В 2015 году выручка упала вдвое - до 540 миллионов долларов. При этом убытки составили 92 миллиона долларов.

Очевидно, что при таких финансовых показателях предприятия, выполнение краткосрочных обязательств по кредитам невозможно и возникает угроза неизбежного корпоративного дефолта.

Основными кредиторами ООО "Нибулон" выступают ЕБРР, который только в 2015 году выделил "Нибулону" 130 миллионов долларов, французский банк BNP Paribas, а так же... дочерняя компания Nibulon S.A., зарегистрированная в кантоне Невшатель (Швейцария). Корпоративный дефолт украинской компании перед ЕБРР нанесет ущерб репутации Украины как государству, а так же как члену Европейского банка реконструкции и развития.

В СМИ уже писали о неоднозначном финансовом положении ООО "Нибулон". В частности отмечалось, что в последние годы "Нибулон" замахнулся на реализацию сразу нескольких дорогостоящих проектов, включая постройку собственного пассажирского флота на подводных крыльях (при практически полном отсутствии адекватного спроса на рынке), существенное расширение сети перевалочных терминалов, а так же на строительство собственного речного флота. На эти цели в августе и декабре 2016 года были взяты еще два займа по 75 милллионов долларов каждый от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР (в рамках синдицированного кредита).

Кроме того, в ноябре прошлого года генеральный директор компании Алексей Вадатурский заявил о желании участвовать в приватизации или взять концессию Херсонский речной порт. Предварительная стоимость порта оценивается специалистами в 56 миллионов долларов.

В декабре прошлого года ряд СМИ сообщили, что "Нибулон" экспортируя зерно, продает его компаниям Nibulon SA и Nibulon Trading BV по себестоимости и не платит в Украине налоги с реальной цены зерна. На это народный депутат Украины Андрей Вадатурский, сын владельца компании Алексея Вадатурского, ответил в своем интервью изданию "Главком", что впервые слышит данную информацию. Андрей Вадатурский не детализировал свой ответ, сославшись на отсутствие у него цифр на руках.

ООО "Нибулон" не обнародует свою финансовую отчетность и результаты аудиторских проверок на сайте, мотивируя это тем, что она не является публичной компанией. Редакция StockWorld обладает данными отчетности компании, которые свидетельствуют, что кредиторская задолженность украинского "Нибулона" перед швейцарской дочкой в 2016 году составила почти 130 миллионов долларов — столько же, сколько и кредит ЕБРР в 2015 году.