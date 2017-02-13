Молдова ограничила поставки мяса птицы из Украины

Молдова ввела временные ограничения на импорт птичьего мяса из Украины в связи со вспышками острого вирусного заболевания – птичьего гриппа.

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Об этом сообщила пресс-служба "Украинской аграрной конфедерации" (УАК) со ссылкой на СМИ Молдовы.

Согласно сообщению, точные сроки запрета не сообщаются, однако уточняется, что он будет действовать, пока не исчезнет угроза.

На сайте ведомства отмечается, что Молдова также запретила импорт мяса птицы и яиц из Германии, Польши и России. На данный момент в странах, из которых Молдова завозит мясо и яйца, зафиксирован 21 очаг птичьего гриппа.

Пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины в ответ на запрос УНИАН сообщила, что Молдова пока официально не уведомила наше государство об ограничении поставок птицы. При этом в ведомстве не исключают вероятность такого запрета.

"Официально в Госпродпотребслужбу сообщение об ограничении импорта украинской продукции птицеводства не поступало. Однако, учитывая то, что в Украине фиксировались случаи гриппа птицы, в соответствии с международными требованиями, такая мера со стороны компетентных органов Молдовы возможна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.

После этого ЕС, Беларусь и Гонгконг ввели запрет на импорт украинского мяса птицы с территорий, на которых были зафиксированы вспышки заболевания.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.