Темпы роста цен на сахар достигли максимума за семь лет - Bloomberg

Как сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg, причиной роста цен стала засуха в Индии, спровоцированная природным явлением Эль-Ниньо (колебание температур поверхности воды части Тихого океана около экватора). В 2017–2018 годах мировые запасы сахара превысят спрос на 1–3 млн метрических тонн, прогнозируют эксперты одного из подразделений S&P Global Platts.

В то же время эксперты рассчитывают на увеличение производства в Азии, на большее количество урожая в Евросоюзе, а также на стабильное производство в Бразилии.

«К концу сезона запасы станут скудными, поэтому необходимо, чтобы урожай в Бразилии снова был очень большим», — отмечает глава исследовательского отдела лондонской трейдинговой компании ED&F Man Holdings Ltd Кона Хейк.

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Мировые запасы сахара сократятся до 77,2 млн тонн в этом сезоне, что является минимумом за пять лет, утверждают эксперты из брокерской фирмы Sucden. Это означает, что, возможно, цена на фьючерсы будет меняться в зависимости от потенциальных сбоев производства, а трейдерам понадобится произвести оценку рынка, исходя из увеличения рисков, заявил генеральный директор Copersucar Паулу Роберту де Соуза.

«Мировые запасы сократились, и Бразилия и Индия все еще остаются под сомнением. Рынок должен произвести оценку надбавки за риск, потому что любые сбои могут заставить инвесторов нервничать», — уточнил де Соуза.

Как сообщал УНИАН, в январе Кабмин установил минимальные цены на сахар. Согласно принятому решению, минимальная оптово-отпускная цена сахарной свеклы урожая 2017 года составит 633,1 грн за 1 тонну, а сахара – 9172,6 грн за тонну (без НДС).