Эксперт назвал процесс децентрализации в Украине "катастрофическим"

Децентрализация в правительственном исполнении приносит регионам больше вреда, чем пользы. Вместо обещанных "золотых гор" общины получили "дырку от бублика". Чтобы в стране произошла реальная децентрализация, общинам нужно: больше полномочий, возможность распоряжаться всеми своими ресурсами, включая водные, земельные, лесные, и право оставлять в местных бюджетах большую часть налогов.

Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик во время заседания вновь созданного Совета партии по вопросам территориальной организации публичной власти.

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"На днях я объездил новосозданные общины в Сумской области и могу сказать: децентрализация в правительственном исполнении - это катастрофа. Возможности распоряжаться ресурсами им так и не дали. Медицинских и образовательных субвенций не хватает. Дополнительное иго наложили, а большинство налогов продолжают забирать в Киев", - отметил Виталий Скоцик.

В работе Совета приняли участие эксперты местного самоуправления, представители органов местного самоуправления. Председателем Совета стал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцык.

"Реформа наталкивается на колоссальное сопротивление. Есть много игроков, не заинтересованных в том, чтобы она состоялась. Районные администрации ликвидировать никто не хочет. Провластные партии рассчитывают, что они обеспечат им победу на выборах. Стране нужна перезагрузка, потому что пока мы только продуцируем коррупцию. А альтернативы децентрализации на самом деле нет", - отметил Мирослав Питцык.

Эксперты приводят цифры: из более 11,5 тысяч общин способными полноценно действовать в Украине есть только 180. Они имеют ресурсы и могут в полной мере осуществлять местное самоуправление. В остальных общин происходит дублирование работы органов государственной власти. Поэтому избранные представители общин лишены возможности принимать решения и зависят от чиновников.

"Эпопея с передачей права распоряжаться землями за пределами населенных пунктов от насквозь коррумпированного держгеокадастру местным общинам тянется уже не один год. На прошлой неделе народные депутаты проголосовали за законы, которые регулируют полномочия органов местного самоуправления, но важнейший для общин закон опять завис", - говорит Людмила Костирьова, депутат Шевченковской сельского совета Криворожского района Днепропетровской области.

В основе эффективности общин должно лежать производство на территории общины. Для предпринимателей должны быть созданы условия для работы, - убеждены эксперты, - тогда будут средства на все остальное.

На следующее заседание Совета будет вынесен вопрос новых административных округов. После этого эксперты Совета по вопросам территориальной организации публичной власти при Аграрной партии представят собственное видение реформы децентрализации. Кроме этого, представители Совета планируют проводить обучение депутатов местных советов и старост в ОТГ