Яйца с начала года подешевели более чем на 27% - эксперты

Цены на яйца в Украине с начала текущего года сократились более чем на 27%, до около 15,29 гривни за десяток, сообщила пресс-служба "Украинской аграрной конфедерации".

"Уже около месяца продолжается яичное ценовое "пике" на отечественных потребительских рынках - резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба добавила, что за последние 10 дней яйца подешевели на 18%. За этот период эксперты зафиксировали самый большой спад цен на этот продукт в Харьковской области, на 28,9%, а самый незначительный – в Волынской области, на 12,5%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% - в годовом выражении.

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.