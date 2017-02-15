Арендная плата за землю принесла местным бюджетам 15 миллиардов

Поступления в местные бюджеты от арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности в 2016 году составили 15,2 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2015 год.

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Об этом в ответе на запрос УНИАН сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, в 2016 году поступления в местные бюджеты от арендной платы за землю составили 15,2 млрд грн из которых 13,35 млрд грн – арендная плата с юридических лиц, 1,89 млрд грн – арендная плата с физических лиц.

В фискальной службе отметили, что в 2015 году поступления в местные бюджеты от земельного налога составили 10,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно пункту 14.1.147 Налогового кодекса, плата за землю включает в себя две категории платежей: земельный налог - платят владельцы земельных участков и земельных долей (паев), а также постоянные землепользователи (пункт 14.1.72 НКУ). Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности - арендатор вносит арендодателю за пользование земельным участком (пункт 14.1.136 НКУ).