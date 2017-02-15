Украинским аграриям будут возвращать 15% стоимости отечественной сельхозтехники

Решение было принято на заседании правительства, однако окончательно вступит в силу после доработки с Минэкономразвития.

Читайте такжеГлава Минагропрода назвал количество хозяйств, которые получат госдотации

«Система будет работать следующим образом. Мы выделяем 550 млн грн. Аграрный производитель или малый фермер приходит, покупает именно такую продукцию (сельхозтехнику украинского производства – УНИАН), и правительство компенсирует ему 15% от стоимости этой продукции», - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе представления документа, правительство в рамках этой программы в текущем году компенсирует аграриям 10% от общей суммы господдержки аграрной отрасли (550 млн грн). В следующем году этот показатель вырастет до 15%, а через год – до 20%.

«Вследствие увеличения объемов сельхозпроизводства, и учитывая, что это будет уже не 10%, а 15%, мы можем говорить о том, что в следующем году правительство выделит на реализацию этой программы около 900 млн грн. А через год мы можем выйти на уровень более чем 1 млрд грн», - отметил министр.

Кутовой добавил, что эта программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.

«Предлагается, чтобы мы в рамках этой программы поддерживали в 2017 году украинские предприятия, которые имеют уровень локализации не меньше 35%, в 2018 – 45%, 2019 – 55%, и в 2020 – 60%», - отметил глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.