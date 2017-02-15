Поголовье свиней в Украине сократилось до 12-летнего минимума

Поголовье свиней в Украине снизилось до исторического минимума, и по состоянию на 1 февраля 2017 года составило 6,304 миллиона, что на 0,5% меньше предыдущего антирекорда, установленного в феврале 2005 года (6,335 миллиона голов). Об этом сообщила пресс-служба "Украинской аграрной конфедерации" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По сравнению с февралем 2016 года, поголовье свиней сократилось на 10,5%.

Читайте такжеУкраина справится c эпидемией АЧС не ранее чем через 2-3 года – Госпродпотребслужба

Эксперты объясняют такую тенденцию распространением эпидемии опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС). Так, в 2016 году ветеринары зафиксировали в Украине 91 вспышку этой болезни, что также является рекордом за историю нашей страны. А с начала 2017 года - уже 34.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня карантин действует в 39 неблагополучных пунктах в 16 областях Украины. Наибольшее количество карантинных зон сейчас заходится на территории Полтавской (7), Харьковской (5) и Луганской (4) областей.

По данным УАК, наибольшее сокращение поголовья свиней за последний год было зафиксировано в Донецкой области. Там по состоянию на 1 февраля 2017 года, по сравнению с февралем 2016 года, поголовье свиней сократилось на 51,9%.

В то же время, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях количество свиней за отчетный период увеличилось – на 4,4%, 2,3%, 1% и 0,3% соответственно.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 февраля 2017 года составило 3,77 миллиона, что на 1,8% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года. В частности, поголовье коров сократилось на 2,8%, до 2,112 миллиона, свиней - на 10,5%, до 6,304 миллиона, овец и коз – на 0,5%, до 1,368 миллиона, а птицы – на 1,9%, до 195,1 миллиона.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.