Глава Минагропрода сообщил, когда в Украине возобновят сертификацию семян

Процедура сертификации семян в Украине, которая была приостановлена в связи с реорганизацией системы государственной регистрации посадочного материала, будет возобновлена до начала марта, сообщил УНИАН министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"Эти две недели – это переходный период... Было напряжение со стороны семенных компаний и фермеров, связанное с этим переходом, но я думаю, что мы уже снимаем его", - сказал он.

Кутовой добавил, что в связи с тем, что ситуация в ближайшее время будет разрешена, успешному проведению весенне-полевых работ в Украине ничто не угрожает.

"Я думаю, что с посевной все будет нормально", - отметил министр.

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Ранее представители аграрных ассоциаций сообщали, что с момента ликвидации Государственной сельскохозяйственной инспекции в рамках дерегуляции отрасли функции по сертификации семян были переданы профильному министерству. Минагропрод в свою очередь начал создание государственного предприятия – "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции". Однако подведомственные лаборатории и территориальные отделения этого предприятия до сих пор не были созданы. В связи с этим, в настоящее время в Украине сертификация семян не осуществляется.

Как сообщал УНИАН, сертификация семян в Украине фактически заблокирована из-за ликвидации Госсельхозинспекции в рамках реформы контролирующих органов. Эта реформа предполагала создание Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) на базе нескольких ведомств, в том числе и Госсельхозинспекции.

Представители профильных аграрных ассоциаций отмечают, что в связи с задержкой в сертификации посевного материала, у аграриев наблюдается большой недостаток семян таких культур, как подсолнечник, кукуруза, соя и т.д. По словам директора по развитию бизнеса компании "Агроскоп Интернешнл" Алексея Стеценко, даже если сертификация началась бы сегодня, первые сертификаты появились бы не ранее, чем через 2 недели, что ставит под угрозу начало посевной для гороха и других яровых на юге страны.