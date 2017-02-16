На Черниговщине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Черниговской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение трех свиней на предприятии "Свитанок" в городе Бобровица. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. По предварительным данным, всего на предприятии содержится 400 голов свиней.

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В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, всего с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 35 вспышек АЧС против 91 в предыдущем году. Учитывая существующую динамику распространения заболевания, Госпродпотребслужба прогнозирует, что в 2017 году ветеринары зафиксируют около 100-110 случаев заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.