В парламенте хватит голосов чтобы внедрить "дикий рынок" земли - Скоцик

Политик отметил, что в нынешнем составе парламента нет разницы между властью и оппозицией в вопросе “дикого рынка”, поскольку представление в Конституционный суд об отмене моратория на продажу земли подписывали, как оппозиционные так и провластные депутаты.

“Они добиваются отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Специально сделали так, чтобы крестьяне обеднели и не смогли купить землю. Теперь говорим не о концептуальном завершение земельной реформы, а о “рынке земли”. Другими словами — кто ловко украдет. Пока война, пока народ обедневший, отсутствует консенсус в обществе, говорить о купле-продаже земли — не приемлемо! Представление в Конституционный суд подписали как провластные, так и оппозиционные депутаты. Уверен, в Верховной Раде найдется 226 голосов внедрить “дикий рынок”. Земля настолько лакомый кусок, что украсть хотят все. Это показывает сущность нынешних политических элит”, — отмечает Скоцик.

Лидер аграриев подчеркнул, что у власти не может быть парламент и правительство, которые нарушают коалиционное соглашение, которое сами принимали.

“Коалиционное соглашение содержало 16 шагов в направлении более-менее цивилизованного рынка земли — через инвентаризацию и размежевание земель, наполнение Государственного кадастра тому подобное. Рада смогла воплотить лишь три пункта. Да и те второстепенные. То же самое касается работы в регионах. Я объехал Украину пять раз. За последние шесть месяцев не видел ни одного округа, который посещал хотя бы один депутат этого созыва. Вряд ли они слышат украинский народ и отражают его интересы. Украинский народ имеет моральное право сам сделать представление в Конституционный суд, чтобы выгнать таких депутатов”, — считает Виталий Скоцик.

Председатель Аграрной партии назвал вчерашние протесты фермеров проявлением “крика души”, но выразил мнение, что протест ради протеста не имеет смысла.

“Это крик души людей, которые могут лишиться всего. Однако протест ради протеста не имеет смысла. Его просто используют политические манипуляторы. Аграрная партия делает проблему земли публичной через проведение во всех регионах земельных форумов. Первый состоялся 10 февраля в Харькове. Консолидируем мнение общества. Силами Аграрной партии собрали лучших экспертов по земельному вопросу. Проанализировали сделанное властью и не сделанное, выработали 12 первоочередных шагов до качественного завершения земельной реформы. Вынесли их в публичную дискуссию. 10 февраля провели форум в Харькове. На очереди форумы 23 февраля - в Кропивницком для южных областей, 3 марта во Львове – для западных, 21 марта в Полтаве – для центральных и северных, и 24 марта – решающий форум в Киеве. Я уже вижу, что по результатам обсуждений будут правки к той «дорожной карте» реформы, которую мы представили”, - сказал Виталий Скоцик.

Политик констатировал, что завершение земельной реформы, скорее всего произойдет только за следующего состава Верховной Рады.

“Конечно правительство надо отправлять в отставку. Конечно проводить перевыборы. Но — принципиальный вопрос — перед тем изменить избирательный закон. Первое, перейти к выборам по открытым партийным спискам. Второе, лишить депутатов неприкосновенности, чтобы парламент не собирал людей, которые хотят спрятаться от ответственности. Новые люди в Верховной Раде будут способны воплотить план земельной реформы. Верю, этот план можно реализовать за три года”, — подытожил Виталий Скоцик.