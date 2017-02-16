Украина в 2016 году увеличила производство подсолнечника на 22%

Украинские аграрии в 2016 году произвели рекордный объем семян подсолнечника - 13,6 миллиона тонн, что на 21,7% больше, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром".

Согласно сообщению, в целом, производство масличных культур в прошлом году превысило 19 миллионов тонн. В частности, аграрии произвели 4,28 миллиона тонн сои и 1,1 миллиона тонн рапса.

Производство подсолнечного масла в прошлом году, по данным экспертов, увеличилось на 18,7%, а его экспорт – на 23%. При этом производство рафинированного подсолнечного масла в 2016 году увеличилось на 5%.

Читайте такжеУкраинские аграрии собрали рекордный урожай подсолнечника

"Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, обесценивание гривни и ограниченность кредитных ресурсов, Украина сохранила лидирующие позиции по производству и экспорту подсолнечного масла на мировом рынке", - говорится в сообщении.

В то же время ассоциация обеспокоена сокращением производства соевого и рапсового масел на 36%, что объясняется массовым экспортом семян рапса и сои, на которые не распространяется экспортная пошлина.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам "Укролияпром", украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произведут 5,37 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 19% больше, чем в текущем МГ.

По данным Госттата, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в 2016 году увеличилось на 20,2% - до 4,4 миллиона тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. В 2016 году в 2016 году украинские предприятия экспортировали рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.

По итогам 2015 года производство семян подсолнечника стало самым прибыльным видом аграрного бизнеса с показателем рентабельности 80,5% в гривне.