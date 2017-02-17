Кабмин в 2018 году направит на компенсацию стоимости отечественной сельхозтехники около 1 миллиарда

Кабинет министров Украины намерен в 2018 году продолжить программу 15%-ной компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, которая закупается украинскими аграриями, и увеличить финансирование этой программы до 1 миллиарда гривень против нынешнего объема финансирования в 550 миллионов гривень. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения аграрной выставки в Киеве.

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"Сельхозмашиностроение имеет большое значение для Украины. Мы хотим развивать экономику, но это невозможно без создания качественного конкурентного национального продукта. Сегодня украинцы тратят порядка 10 млрд грн на покупку различной сельхозтехники, и из них только 1,5 миллиарда на технику, которая производится в Украине, - отметил премьер. - В этом году мы направляем 550 миллионов гривень на 15%-ную компенсацию покупки техники, которая производится в Украине и имеет 60%-ную локализацию производства. Наша задача - увеличить удельный вес украинской техники на украинском рынке. Мы будем компенсировать эти деньги не производителю, а покупателю, чтобы покупатель сам выбирал, где купить технику. Прозрачность распределения средств тут сохранена, а требование к покупателю - чтобы техника производилась максимально в Украине. В этом году - это 550 миллионов, а на следующий год - это будет порядка 1 миллиард гривень".

Гройсман подчеркнул, что нынешние 550 миллионов гривень - это лишь часть средств, которые будут фактически инвестированы в производство. Общий объем вливаний, по расчетам правительства, составит не менее 3 миллиардов гривень, которые получат производители техники.

"В этом комплексе (производства сельхозагрегатов - УНИАН) работают 100 тысяч человек. И сейчас они имеют работу и зарплату", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 млн грн на компенсацию аграриям через банки 15% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства.

Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.

Ранее, в начале февраля, Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.

Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.