Эксперт обвинил правительство в работе "на карманы олигархов"

Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в интервью "Главкому", комментируя введение чрезвычайного положения в энергетике.

Политик подчеркнул, что средств, которые платит население, должно хватать на покупку угля в других странах, ведь это уже заложено в тарифе. За последние два года тарифы на услуги ЖКХ выросли более чем втрое.

"В апреле 2016 года НКРЭКУ установила при расчете цены электроэнергии стоимость угля по так называемой формуле "Роттердам +", включающая цену в голландском порту Роттердам плюс стоимость доставки угля в Украину. Целью этого нововведения было получение средств для закупки угля за рубежом и отказа от поставок с временно оккупированных территорий. Зато полученная разница в стоимости осела в карманах олигархов, а Украина продолжает закупать уголь из временно оккупированных территорий", - констатировал Виталий Скоцик.

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По его мнению, правительство, неспособное обеспечить энергетическую безопасность страны, должен уйти в отставку.

"Дошло уже до того, что премьер-министр откровенно шантажирует свой народ. Людей поставили перед фактом, что "единственным средством" обеспечения тепла в их домах есть уголь ценой жизни украинских солдат. Ведь в обмен на уголь на временно-оккупированные территории поставляемые материалы двойного назначения: сталь, строительные и горюче-смазочные материалы, которые активно используются в войне против Украины, как и средства, которые получают террористы в обмен на уголь", - подчеркнул лидер Аграрной партии.

Он подчеркнул, что план решения проблем в энергетике должно быть комплексным и в итоге привести к обоснованных тарифов для населения.

"Нужно прозрачное тарифообразование. Пока прозрачности расчетов никто от Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг не видел. В энергетической системе нашего государства до сих пор никто не делал энергетического баланса населенных пунктов", - говорит Скоцик.

Чтобы чрезвычайное положение в энергетике не длилось вечно, отрасль должна заработать прозрачно, убежден он.

"Во-первых, мы настаиваем на прозрачности формирования тарифов. Во-вторых, это не может делать комиссия, которая не подчиняется ни Кабмину, ни Верховной Раде. В-третьих, надо, чтобы регионы имели возможность покупать электроэнергию и другие энергоносители там, где сочтут нужным, и самостоятельно формировать ценовую политику", - подытожил политик.

Напомним, в составе Аграрной партии создано 25 отраслевых советов, которые объединяют специалистов, которые разрабатывают программы реформ в каждой из отраслей – от промышленности до культуры. Среди них – Энергетический совет, что профессионально оценивает политику власти в сфере энергетики и предлагает оптимальные способы решения проблем.