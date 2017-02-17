Быстрое внедрение рынка земли угрожает аграриям – эксперты

Об этом заявили участники круглого стола "Земля: будущие вызовы", который состоялся по инициативе Аграрной партии.

Участие в круглом столе приняли фермеры, пайщики, ученые, политики, представители СМИ. Председатель Аграрного комитета Аграрной партии, доктор экономических наук Ольга Ходаковская очертила главные опасности относительно преждевременного открытия рынка земли. Она напомнила, что в мае прошлого года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иски граждан Украины к государству Украина о том, что права собственников земли нарушены. Недавно, 7 февраля, группа депутатов ВРУ инициировала представление в Конституционный суд Украины относительно признания неконституционным мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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"По процедуре рассмотрения Конституционным судом, в течение 6 месяцев мораторий действительно может быть признан неправомерным. Суд не должен требовать принятия перед этим каких-то определенных законов. Поэтому есть риск, что рынок будет запущен без соответствующих предохранителей. Все транзакции будут осуществляться в рамках Гражданского кодекса Украины", - подчеркнула она.

Еще один вызов, по словам эксперта, заключается в том, что в Украине нет ограничений относительно того, кто может покупать землю, в частности, не установлено таких ограничений в отношении иностранцев, которые, имея большие капиталы, могут скупать значительные площади. Появилась необходимость разработки законопроекта, который будет учитывать интересы украинских производителей, собственников земли и общин.

"Когда мы общаемся с фермерами, они говорят, что хотели бы выкупить земли, которые обрабатывают, но у них недостаточно средств. Должна быть общегосударственная программа развития земельных отношений, которая будет включать и финансовые инструменты, которые бы позволили фермерам выкупать земли. Такая практика была у разных стран – Польши, Латвии, Литвы, Германии. В Польше фермерам на покупку земли дают кредиты под 3% годовых на 15 лет, в Латвии - 2% годовых на 20 лет. Есть практика рассрочки платежей", - пояснила Ольга Ходаковская.

Она также привела данные относительно практики оборота земли в европейских государствах. В Германии преимущественное право покупки земли предоставляется фермеру, который работает лишь живет на территории, где земельный участок выставлен на продажу. Если же покупатель не имеет опыта фермерства, не живет на территории, тогда преимущественное право на покупку имеет территориальная община и продает тому, кто живет в общине. В Дании так же покупать землю могут прежде всего люди, которые живут в радиусе 10-30 километров от земельного участка.

По словам лидера Аграрной партии украины Виталия Скоцика, нынешний состав Верховной Рады может провести взвешенную и полноценную земельную реформу. Из коалиционного соглашения, в котором 16 пунктов касались реформы, выполнено только 3, и то один из них дискуссионный. При этом в борьбу за украинскую землю на фоне мирового продовольственного кризиса неизбежно включатся и внешние силы.

"За ближайшие четыре года потребность в продуктах питания в мире возрастет на 65%. В Украине сосредоточено 25% мировых черноземов. В ближайшие годы нас ждет борьба между украинским народом, внешней средой и теми "паразитирующими микробами", которые сидят в Верховной Раде. Стратегия проста – довести украинцев до крайней черты обнищания, чтобы у них не осталось выбора, кроме как продать землю. Идет реальная мировая борьба за ресурсы. Сегодня вопрос стоит так: как не дать украсть нашу землю", - подчеркнул Виталий Скоцик.

Председатель Ровенской областной организации Аграрной партии Юрий Супрунюк обратил внимание на то, что земельная реформа должна предусматривать механизмы защиты плодородия земли.

"Должна быть поддержка восстановления плодородия наших черноземов. Сегодняшняя система землепользования не предусматривает контроля за этим показателем. Некоторые инициаторы "немедленного" рынка земли пришли только для того, чтобы скупить земельный ресурс и затем продать его китайским или другим инвесторам. Их не интересует, что будет с землей завтра", - добавил Юрий Супрунюк.

Напомним, круглый стол состоялся в рамках всеукраинского обсуждения "дорожной карты" земельной реформы, предложенной экспертами Аграрной партии. Обсуждение будет продолжено во время региональных Земельных форумов, которые охватят все области Украины. На основе консолидированного мнения общества будет сформирован полный пакет законодательства для завершения земельной реформы.