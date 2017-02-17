КСУ просят разъяснить соответствие Конституции действующего моратория на землю (документ)

Соответствующий документ в КС передали сегодня депутаты Алексей Мушак и Виктор Романюк, основатель Easy Business Денис Пасько, основатель Украинского товарищества экономических свобод Сергей Фурса, заместитель председателя Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий.

Конституционное представление относительно конституционности п. 14, 15 раздела Х “Переходные положения” Земельного кодекса Украины подписано 47 народными депутатами при необходимых 45.

«Направление такого конституционного представления имеет целью либерализацию рынка земли путем признания многолетнего моратория таким, что нарушает конституционные права граждан», - заявляют его инициаторы.

Авторы представления усматривают ряд нарушений в нормах Земельного кодекса, которые ограничивают права не только собственников земли, но и всех граждан Украины, которые имеют конституционное право собственности на землю, но лишены возможности ее приобретения. Также, по их мнению, мораторием нарушено право на предпринимательскую деятельность и достаточный жизненный уровень.

«Конституция не позволяет сужение объема прав и свобод при принятии нового законодательства, но фактически установление моратория законом приводит к ограничению конституционного права на собственность, включающее право распоряжаться своим имуществом и нарушает принцип равенства прав, ведь под действие моратория попадают лишь некоторые виды земельных участков», - утверждают авторы документа.

Автора обращения напоминают, что в 2016 году мораторий был в очередной раз продлен до 1 января 2018 года.

По оценкам экспертов, действие моратория наносит экономические убытки для всей страны. Продление моратория на один год — это минус 3 млрд. долл. для экономики, мораторий до 2022 года — минус 69 млрд. долл.

Инициатор конституционного представления Алексей Мушак является также автором законопроекта “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, которым предлагается открыть рынок земли и ввести ряд предохранителей против чрезмерной концентрации земли в руках одного собственника и против покупки земли по заниженной цене. Законопроектом также предлагается заблокировать коррупционные схемы покупки земли, которые сложились на протяжении действия моратория с 2001 года.

Рассмотрение такого представления должно состояться в течение 6 месяцев.