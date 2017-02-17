В Украине подорожала свинина

Закупочные цены на свинину высшей категории с начала февраля выросли на 15% - до около 37 грн/кг, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Так, стоимость полутуши свиной обрезной за отчетный период увеличилась на 12% - до 64 грн/кг.

Пресс-служба отметила, что к росту цен привели отмена специального режима налогообложения аграриев, повышение минимальной заработной платы, подорожание производственных ресурсов (кормов, топлива и т.д.) и сложная эпизоотическая ситуация в стране из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% - в годовом выражении.

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.