Государственная зерновая корпорация за год сократила убыток в 6 раз

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления ГПЗКУ Александра Григоровича.

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Согласно сообщению, в прошлом году выручка корпорации составила 13,1 млрд грн, превысив показатель 2015 года на 5,6%. Валовая прибыль выросла на 7%, до 2,2 млрд грн. В 2016 году ГПЗКУ заработала 957 млн грн операционной прибыли против 119 млн грн операционного убытка в 2015 году.

Пресс-служба отметила, что такая положительная динамика свидетельствует о значительном увеличении эффективности деятельности корпорации.

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Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ показывает негативный финансовый результат четыре года подряд. В 2012 году корпорация привлекла кредит от Экспортно-импортного банка Китая на сумму 3 млрд долл., из которых использовано только 500 млн долл., 1 млрд долл. находится на депозитном счете в «Укрэксимбанке». Еще 1,5 млрд долл. хранятся в китайском банке. За резервирование этих средств корпорация уплатила 200 тыс. долл. Одной из причин убыточности в компании называют необходимость по договору с китайцами обслуживать этот крупный валютный кредит, использовать средства которого ГПЗКУ не намерена.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.