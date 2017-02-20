РФ зачислила Украину в лидеры по импорту российских продуктов – поставки шли на оккупированный Донбасс

Украина по итогам 2016 года оказалась в числе крупнейших покупателей многих российских продуктов питания, несмотря на продуктовое эмбарго, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ФТС. Причиной этого стали поставки на территорию «ЛНР» и «ДНР».

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Так, поставки пива за год выросли в 1,5 раза — до 38,46 млн дал. Поставки мяса и субпродуктов в 2013–2014 годах почти вовсе отсутствовали, а в 2016 году составили 47893 тонны. По данным ФТС, на Украину теперь приходится почти 30% российского экспорта пива и мяса. Она осталась крупнейшим импортером пива из России и оттеснила с первого места по импорту мяса Казахстан, отмечает издание.

Согласно данным Госслужба статистики Украины, в январе — ноябре 2016 года импорт мяса из России уменьшился более чем в 40 раз — до $15,4 тыс. Динамика импорта пива аналогична, сообщил сотрудник ведомства.

Представитель российской службы не смог уточнить, в какие именно регионы Украины Россия поставляет эту продукцию. В свою очередь представитель украинской службы пояснил, что поставки в «ДНР» и «ЛНР» могут быть зафиксированы как экспорт в Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует.

Источники «Ведомостей» в российских производственных и торговых компаниях указывают, что продукты отправляются в оккупированный Донбасс.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 января 2016 года утвердил расширенный перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

С 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Кроме того, Украина ввела пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

В июле 2016 года Кабмин продлил ответное продуктовое эмбарго на российские товары, впервые введенное решением правительства от 30 декабря 2015 года сроком на 6 месяцев, до 31 декабря 2017 года в связи с новыми ограничениями со стороны России.