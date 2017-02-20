Блины за год подорожали на 20-25%

В 2017 году стоимость порции блинов на семью составит 26,96 гривни, сообщает Украинская правда.

"За основу блинов был взят традиционный рецепт: молоко, пшеничная мука, яйца, сахар, подсолнечное масло и вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукты, входящие в состав рецепта приготовления блинов, относятся к социальной группе товаров в Украине. Так что аналитики сравнили потребительские цены на данные продукты питания по состоянию на февраль текущего и прошлого года.

Следуя рецепту, для приготовления блинов необходимо: 1 л молока; 500 г муки; 100 г сахара; 2 яйца; 50 мл подсолнечного масла.

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Таким образом, аналитики вышли на стоимость порции блинов на семью в 26,96 гривен в 2017 году. Это из расчета одних из самых низких цен на рынке. Однако, это все же на 19,3% дороже, чем было в прошлом году - 22,60 гривень.

"Если добавить самую простую начинку, например, сливочное масло или сметану, то блины со сливочным маслом (350 г) обойдутся вам уже 41,05 гривни (+24,7% к стоимости прошлого года - 32,92 гривень), а со сметаной (350 г) - в 41,55 гривень (+24,1% к ценнику 2016 года - 33,48 гривень)", - говорится в сообщении.

А вот за блинчики с творогом (500 г) в этом года украинцам придется заплатить уже 70,30 гривень по сравнению с 56,96 гривен в 2016 году (+23,4%).

"В целом, в этом году блины на Масленицу украинской семье обойдутся как минимум на 20-25% дороже, чем в прошлом", - говорится в сообщении.