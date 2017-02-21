Потребительские настроения украинцев в январе ухудшились – исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2017 года уменьшился на 3,4 пункта по сравнению с декабрем 2016 года - до 53,7. Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года снизился на 0,1 пункта по сравнению с декабрем и составил 46,4, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет на 4,3 пункта - до 70,8.

Читайте такжеБлины за год подорожали на 20-25%

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения снизился на 5,4 пункта – до 40,2, а индекс целесообразности больших покупок уменьшился на 7,8 пункта и составил 55,7.

Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 3,3 п. – до 189,6.

"После сильного роста в декабре индекс потребительских настроений снизился в январе 2017 года. Однако его значение выше, чем в январе прошлого года", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2016 года увеличился на 9,7 пункта по сравнению с ноябрем - до 57,1.

Базовая инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 0,4% после нулевого показателя в декабре.