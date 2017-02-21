Украинские аграрии обеспечены основными видами сельхозтехники на 50% - эксперты

Украинские аграрии обеспечены основными видами сельскохозяйственной техники всего на 50%, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заведующего отделом рынка материально-технических ресурсов Александра Захарчука.

"Обеспечение аграрного производства техническими средствами характеризуется низким уровнем технической оснащенности малых и средних сельхозпредприятий, технологической отсталостью большинства предприятий аграрной отрасли, разбалансированностью рынка сельскохозяйственной техники и медленным обновлением машинно-тракторного парка… Аграрии обеспечены основными видами сельхозмашин только на 50%", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, для нормального воспроизведения машинно-тракторного парка аграриям необходимо ежегодно обновлять 8-12% техники, в то время как на текущий момент обновляется всего 3-5%. Согласно сообщению, в настоящее время технику преимущественно закупают хозяйства с земельным банком от 4 до 10 тысяч га.

При этом эксперты отмечают, что наиболее критическая ситуация сложилась на рынке тракторов, которые являются неотъемлемой частью большинства производственных процессов в растениеводстве.

"Тракторная техника в украинских хозяйствах отработала свой срок и требует замены. По состоянию на 2016 год, по разным подсчетам, более 75% тракторов находилось за пределами амортизационного и экономически целесообразного срока эксплуатации", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ситуация осложняется тем, что популярность техники отечественного производства постепенно сокращается. Если в 2004 году 80% продаж сельхозмашин приходилось на заводы Украины и стран СНГ, то сейчас их доля не превышает 20%.

В то же время Украина увеличивает импорт зарубежной сельскохозяйственной техники. По данным "Института аграрной экономики", за 9 месяцев 2016 года Украина закупила тракторов на 424,7 миллиона долларов, в то время как за весь 2015 год – на 229,9 миллиона долларов, а комбайнов – на 218,3 миллиона долларов и 106,6 миллиона долларов соответственно.

Для решения указанных проблем эксперты предлагают обеспечить фермерам условия для создания совместных предприятий сельскохозяйственного машиностроения и лицензионного производства современной качественной техники на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров Украины утвердил выделение из государственного бюджета 550 миллионов гривень на компенсацию аграриям через банки 15% от стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники украинского производства. Программа направлена на поддержку отечественного сельхозмашиностроения, поскольку средства будут предоставляться на покупку техники с уровнем локализации производства не меньше 35%. К 2020 году правительство намерено довести этот показатель до 60%.