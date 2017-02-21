Депутаты не разрешили украинцам без профильного образования вести фермерское хозяйство

За то, чтобы направить законопроект №2028а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса земель фермерского хозяйства» в профильный парламентский комитет на доработку к повторному второму чтению, проголосовали 206 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя документ, заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Заболотный отметил, что принятие данного законопроекта способствовало бы упрощению создания и деятельности фермерских хозяйств.

«В частности, законопроект предлагает предоставить право на создание фермерского хозяйства всем гражданам Украины вне зависимости от наличия у них соответствующего образования или опыта работы в сельском хозяйстве, предоставить возможность переоформления прав аренды земельных участков, которые были предоставлены основателю фермерского хозяйства, на юридическое лицо, определить правовой статус земельных участков как земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства», - сказал он.

Норма о закреплении статуса земель фермерских хозяйств как земель товарного производства позволит исключить возможность выведения таких участков из запрета на покупку и продажу. Этот вопрос вызвал ряд замечаний от народных депутатов, в частности, лидеров фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Радикальной партии» Олега Ляшко, которые утверждали, что это создает предпосылки к «скрытой, теневой скупке сельскохозяйственных земель». Однако, по мнению авторов законопроекта, такие заявления депутатов являются безосновательными, поскольку законопроект призван четко урегулировать вопросы относительно правового статуса фермерских хозяйств во избежание манипуляций.

По словам Заболотного, с 2015 года данный проект закона отправлялся на доработку 4 раза, при этом все замечания к тексту документа были учтены и «слабые стороны» проработаны.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2028а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отдельных вопросов правового статуса земель фермерского хозяйства».

С 2001 года в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до 2018 года.

Эксперты и общество разделились во мнении относительно отмен запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.