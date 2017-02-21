Кабмин утвердил механизм автоматического распределения дотаций аграриям
В начале февраля, Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС.
Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения реестра получателей бюджетной дотации, согласно которому средства на поддержку украинских сельскохозяйственных производителей будут распределяться и выплачиваться автоматически через Государственную фискальную службу и Государственную казначейскую службу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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«Решение, которое сегодня было принято на Кабмине, является важным шагом для того, чтобы агропроизводители начали получать дотации. Спасибо коллегам из Минфина и правительства за сотрудничество и поддержку этого важного документа», - цитирует пресс-служба главу ведомства Тараса Кутового.
Согласно принятому порядку, сельхозпроизводители должны будут подать заявление о включении их в реестр получателей бюджетных дотаций. На основании сформированного реестра и предоставленных документов об уплате НДС, Фискальная служба сформирует список получателей бюджетных дотаций и передаст его в Казначейство, которое впоследствии осуществит выплаты. Средства будут выплачиваться ежемесячно в автоматическом режиме.
«Минагропрод не влияет на механизм и очередность распределения средств», - приводятся в сообщении слова министра.
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Как сообщал УНИАН, в начале февраля, Кабмин утвердил порядок ежемесячного пропорционального распределения 4 млрд грн дотаций на поддержку аграрного сектора в 2017 году, призванный компенсировать убытки сельхозпроизводителей от отмены спецрежима налогообложения НДС. Средства будут предоставляться сельхозпроизводителям, которые занимаются, прежде всего, животноводством, выращиванием винограда, фруктов, ягод, орехов, овощей, табака и сахарной свеклы. При этом на поддержку птицеводства будет направлено не более 50% от общей суммы.
Всего в текущем году на поддержку аграрной отрасли правительство предусмотрело 5,5 млрд грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее, и составляет 1% от валового производства сельхозпродукции. Данная норма о выделении 1% от аграрного ВВП закреплена в Бюджетном кодексе на 2017-2021 годы. По прогнозам главы Минагропрода Тараса Кутового, в следующем году сумма господдержки составит более 6 млрд грн.